The Falcon and The Winter Soldier 1×02 recensione: Un perfetto “buddy movie” (Di venerdì 26 marzo 2021) Eccoci arrivati col secondo appuntamento di The Falcon and The Winter Soldier, disponibile come sempre su Disney+ (se non sei abbonato, clicca qui). Il primo episodio personalmente mi ha sorpreso molto, in quanto dopo una bellissima (è costosissima) scena d’azione nei primi 10 minuti, il resto dell’episodio si concentra per la maggior parte sui personaggi di Sam e Bucky. Approfondendo il loro passato, e concentrandosi sul loro presente e su come affrontare un mondo post Blip. Tra le tante cose interessati viste nello scorso episodio, oltre conoscere la famiglia di Sam e vedere il percorso di redenzione di Bucky, è stato presentato anche il nuovo Captain America (interpretato da Wyatt Russell). Non è stato detto molto sul personaggio, alla quale è stato dato lo scudo dopo il rifiuto di Sam. Ma sappiamo che si tratta di John Walker ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Eccoci arrivati col secondo appuntamento di Theand The, disponibile come sempre su Disney+ (se non sei abbonato, clicca qui). Il primo episodio personalmente mi ha sorpreso molto, in quanto dopo una bellissima (è costosissima) scena d’azione nei primi 10 minuti, il resto dell’episodio si concentra per la maggior parte sui personaggi di Sam e Bucky. Approfondendo il loro passato, e concentrandosi sul loro presente e su come affrontare un mondo post Blip. Tra le tante cose interessati viste nello scorso episodio, oltre conoscere la famiglia di Sam e vedere il percorso di redenzione di Bucky, è stato presentato anche il nuovo Captain America (interpretato da Wyatt Russell). Non è stato detto molto sul personaggio, alla quale è stato dato lo scudo dopo il rifiuto di Sam. Ma sappiamo che si tratta di John Walker ...

