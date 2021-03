Tacconi: “De Ligt? Sembra un veterano. Buffon è giusto che continui a giocare” (Di venerdì 26 marzo 2021) Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, è intervenuto a Radio Bianconera nel corso del programma Terzo Tempo: "Essere capitano della Juventus? È una responsabilità massima. Poi se riesci anche ad alzare un po’ di coppe è l’apoteosi. De Ligt scelta giusta per la fascia? Per essere capitano bisogna avere una certa personalità e penso che De Ligt ce l’abbia nonostante sia molto giovane, ma da come gioca Sembra uno di 40 anni". Poi il giudizio si sposta su Szczesny: "È un portiere di alta qualità, ha dimostrato di essere forte. Secondo me il portiere rispecchia l'andamento della squadra, dipende dalle annate. Se la squadra va male, re risente anche il portiere. Buffon? Ognuno ha le sue esigenze e le sue ambizioni, è da tanti anni alla Juve e potrebbe essere d’aiuto anche in futuro. Se ha voglia e ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 marzo 2021) Stefano, ex portiere della Juventus, è intervenuto a Radio Bianconera nel corso del programma Terzo Tempo: "Essere capitano della Juventus? È una responsabilità massima. Poi se riesci anche ad alzare un po’ di coppe è l’apoteosi. Descelta giusta per la fascia? Per essere capitano bisogna avere una certa personalità e penso che Dece l’abbia nonostante sia molto giovane, ma da come giocauno di 40 anni". Poi il giudizio si sposta su Szczesny: "È un portiere di alta qualità, ha dimostrato di essere forte. Secondo me il portiere rispecchia l'andamento della squadra, dipende dalle annate. Se la squadra va male, re risente anche il portiere.? Ognuno ha le sue esigenze e le sue ambizioni, è da tanti anni alla Juve e potrebbe essere d’aiuto anche in futuro. Se ha voglia e ...

Advertising

ItaSportPress : Tacconi: 'De Ligt? Sembra un veterano. Buffon è giusto che continui a giocare' - - gilnar76 : Tacconi: «De Ligt gioca come un ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - BiancoNero1905 : Tacconi a RBN: 'De Ligt ha la personalità per fare il capitano, gioca come se fosse un 40enne' - TUTTOJUVE_COM : Tacconi a RBN: 'De Ligt ha la personalità per fare il capitano, gioca come se fosse un 40enne' -