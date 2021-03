Salvatore Ferragamo presenta “Seta”, la mostra che celebra i 50 anni della maison (Di venerdì 26 marzo 2021) La pandemia ha costretto l’arte e i musei a reinventarsi e Salvatore Ferragamo, per festeggiare i 50 anni di attività della maison, ha realizzato una mostra, intitolata Seta, che si svolgerà anche tramite tour virtuale. La mostra, realizzata a cura di Stefania Ricci e Judith Clark, resterà aperta fino al 18 aprile 2022 all’interno del museo della maison a Firenze (presso Palazzo Spini Feroni) ma, data la particolare circostanza che stiamo vivendo, è possibile ammirare la mostra (costata tre anni di lavoro) anche con un tour virtuale, a partire già dal 25 marzo 2021. Seta, la mostra di Salvatore Ferragamo onora la ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 26 marzo 2021) La pandemia ha costretto l’arte e i musei a reinventarsi e, per festeggiare i 50di attività, ha realizzato una, intitolata, che si svolgerà anche tramite tour virtuale. La, realizzata a cura di Stefania Ricci e Judith Clark, resterà aperta fino al 18 aprile 2022 all’interno del museoa Firenze (presso Palazzo Spini Feroni) ma, data la particolare circostanza che stiamo vivendo, è possibile ammirare la(costata tredi lavoro) anche con un tour virtuale, a partire già dal 25 marzo 2021., ladionora la ...

