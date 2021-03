Ritratto del principe Carlo, tra luci e ombre (dopo l’intervista bomba di Harry e Meghan) (Di venerdì 26 marzo 2021) L’immagine pubblica del principe Carlo d’Inghilterra, 72 anni, è sempre stata come una montagna russa. Il picco di impopolarità lo raggiunse dopo la famigerata intervista alla Bbc con cui Diana nel 1995 scioccò il mondo – e mise in grave imbarazzo la Corona – raccontando al mondo del loro matrimonio «un po’ troppo affollato» (causa Camilla Parker Bowles). Ventitrè anni dopo, nel maggio 2018, apparve invece come il «salvatore» di Meghan Markle: fu lui, al royal wedding con Harry, ad accompagnare all’altare la sposa che aveva rotto col padre Thomas. Un gesto che molti media, dal Time alla Bbc, definirono tra i più commoventi del matrimonio, facendo sì che Carlo, per una volta, fosse acclamato come il perfetto padre di famiglia. A meno di tre anni di distanza, l’immagine del cavaliere esemplare è crollata di nuovo. Nell’intervista bomba a Oprah Winfrey, Harry ha detto che suo padre (come d’altronde il resto della royal family) non gli ha offerto alcun aiuto quando la stampa britannica «perseguitava» sua moglie Meghan. Non solo: dopo la Megxit Carlo avrebbe smesso di rispondergli al telefono («meglio se mi scrivi»). Risultato: con lo speciale della Cbs, la popolarità di Carlo è scesa, secondo un sondaggio YouGov, dal 57 al 49 per cento. Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 marzo 2021) L’immagine pubblica del principe Carlo d’Inghilterra, 72 anni, è sempre stata come una montagna russa. Il picco di impopolarità lo raggiunse dopo la famigerata intervista alla Bbc con cui Diana nel 1995 scioccò il mondo – e mise in grave imbarazzo la Corona – raccontando al mondo del loro matrimonio «un po’ troppo affollato» (causa Camilla Parker Bowles). Ventitrè anni dopo, nel maggio 2018, apparve invece come il «salvatore» di Meghan Markle: fu lui, al royal wedding con Harry, ad accompagnare all’altare la sposa che aveva rotto col padre Thomas. Un gesto che molti media, dal Time alla Bbc, definirono tra i più commoventi del matrimonio, facendo sì che Carlo, per una volta, fosse acclamato come il perfetto padre di famiglia. A meno di tre anni di distanza, l’immagine del cavaliere esemplare è crollata di nuovo. Nell’intervista bomba a Oprah Winfrey, Harry ha detto che suo padre (come d’altronde il resto della royal family) non gli ha offerto alcun aiuto quando la stampa britannica «perseguitava» sua moglie Meghan. Non solo: dopo la Megxit Carlo avrebbe smesso di rispondergli al telefono («meglio se mi scrivi»). Risultato: con lo speciale della Cbs, la popolarità di Carlo è scesa, secondo un sondaggio YouGov, dal 57 al 49 per cento.

