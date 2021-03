«Per noi l’Everest era la possibilità di esprimerci. Oggi c’è spazio solo per spedizioni commerciali» (Di venerdì 26 marzo 2021) Un secolo fa, nel 1921, ci fu la prima spedizione sull’Everest, con l’inglese George Mallory. A distanza di 100 anni Avvenire intervista Reinhold Messner, il primo uomo capace di arrivare in vetta, 8.848 metri, senza ossigeno supplementare. Era l’8 maggio 1978. Messner era in cordata con l’austriaco Peter Habeler. Poi, tra il 18 e il 19 agosto 1980, compì la sua prima salita in solitaria, sempre senza ossigeno. Racconta cosa lo spinse a farlo. «Per la mia generazione non contava più salirlo per la via normale, perché era già stato fatto e non era più un’incognita. Per noi l’Everest rappresentava la possibilità di esprimerci. Non contava più solo la cima, non contava più solo la via, ma contava soprattutto lo stile con cui salivi. E andare senza le bombole d’ossigeno voleva dire essere ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021) Un secolo fa, nel 1921, ci fu la prima spedizione sul, con l’inglese George Mallory. A distanza di 100 anni Avvenire intervista Reinhold Messner, il primo uomo capace di arrivare in vetta, 8.848 metri, senza ossigeno supplementare. Era l’8 maggio 1978. Messner era in cordata con l’austriaco Peter Habeler. Poi, tra il 18 e il 19 agosto 1980, compì la sua prima salita in solitaria, sempre senza ossigeno. Racconta cosa lo spinse a farlo. «Per la mia generazione non contava più salirlo per la via normale, perché era già stato fatto e non era più un’incognita. Per noirappresentava ladi. Non contava piùla cima, non contava piùla via, ma contava soprattutto lo stile con cui salivi. E andare senza le bombole d’ossigeno voleva dire essere ...

Advertising

Pontifex_it : Maria non è solo il ponte tra noi e Dio, è di più: è la strada che Dio ha percorso per giungere a noi ed è la strad… - Inter : ?? | DANTEDÌ Se è vero che il calcio è poesia, questa giornata non può che essere d’ispirazione anche per noi. Buon… - biagiosimonetta : Caro @matteorenzi, che il tuo amico Bin Salman sia il mandante dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi (fatto… - francoG101 : @Ferula18 Anche da noi c'è gente competente che tiene il confronto con i paesi più sviluppati. È il nostro modello… - GiorgiaFurlan7 : RT @ASannais: Lodare #tommasozorzi e il suo #tzvip non è andare a elemosinare visibilità ma sottolineare l’arte e la bravura di una persona… -