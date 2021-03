Mina, perché è scomparsa e com’è oggi? Eccola, cosa fa e com’è diventata (Di venerdì 26 marzo 2021) Mina è senza ombra di dubbio uno dei simboli della musica italiana, ed ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Belpaese. La cantante ha infatti fatto la storia della televisione italiana negli ’60 e ’70, riuscendo a far evincere il proprio talento e le proprie doti da diva. Misteriosamente, la stessa ha però deciso di abbandonare definitivamente le scene e, da allora, non è più comparsa nel piccolo schermo. Nel 2001, Mina ha però aperto le porte del suo studio di registrazione, pubblicando così su Internet un video nel quale registrava dal vivo. Da quel momento, abbiamo potuto sentire solamente la sua voce senza vederla mai. Quali sono i motivi de suo allontanamento totale dalle scene? Mina e i motivi dell’addio Da più di 40 anni, la grandissima ed inimitabile Mina non compare in ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 26 marzo 2021)è senza ombra di dubbio uno dei simboli della musica italiana, ed ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Belpaese. La cantante ha infatti fatto la storia della televisione italiana negli ’60 e ’70, riuscendo a far evincere il proprio talento e le proprie doti da diva. Misteriosamente, la stessa ha però deciso di abbandonare definitivamente le scene e, da allora, non è più comparsa nel piccolo schermo. Nel 2001,ha però aperto le porte del suo studio di registrazione, pubblicando così su Internet un video nel quale registrava dal vivo. Da quel momento, abbiamo potuto sentire solamente la sua voce senza vederla mai. Quali sono i motivi de suo allontanamento totale dalle scene?e i motivi dell’addio Da più di 40 anni, la grandissima ed inimitabilenon compare in ...

