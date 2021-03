Mamma Giunti | “Mi incateno a Montecitorio | ho scritto a Cartabia”

(Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – È stato rigettato l’ennesimo ricorso presentato da mamma Giada Giunti per riavere suo figlio. Dopo proteste, sit in a Montecitorio, lo sciopero della fame iniziato a settembre scorso, ora è pronta ad incatenarsi a Montecitorio. “Dieci rigetti in meno di due anni, e ora- ha dichiarato alla Dire- ho scritto una missiva alla ministra Marta Cartabia e al presidente della Corte d’Appello di Roma. Mi resta la Cassazione, ma a me e mio figlio ormai è stata distrutta la vita. Mio figlio avrà già 18 anni. Abbiamo anche depositato- ha aggiunto- la ricusazione del collegio giudicante”.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mamma Giunti

Dire

In particolare un signore, che chiama da fuori Provincia, afferma che la propriaè stata ... Effettivamente,sul posto, gli operatori della Squadra Volante verificano che la signora è in ...Lo hanno accertato i militari e i sanitari del 118nell'abitazione della donna, dopo la richiesta di verificare le condizioni di salute delle due. Ladella bimba ieri pomeriggio non ...Terribile notizie dal mondo di Uomini e Donne, ora in lutto: è scomparso l'ex cavaliere del Trono Over Fabio Donato Saccu.Sta per giungere al termine il “Premio Migliori Pizzerie di Sicilia 2021” istituito dal quotidiano All Food Sicily, specializzato nell’enogastronomia e turismo nell’isola. Sono 15 ...