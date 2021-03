Harry e Meghan il film | data | trama e cast

Leggi su solodonna

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il network della tv via cavo Lifetime ha dato l’ok per la realizzazione di un nuovosu. Si tratterebbe del terzo capitolo di una trilogia con i primi due episodi andati in onda nel 2018 e nel 2019. Il nuovo titolo potrebbe essere trasmesso entro fine anno o all’inizio del 2022. Di che cosa parlerà? Chi ci sarà nel? Una trilogia suArticolo completo: dal blog SoloDonna