Finto reportage sulla 'Ndrangheta venduto a Discovery: 4 indagati per truffa in concorso (Di venerdì 26 marzo 2021) Clandestino - Mafie italiane Avevano girato un falso reportage sulla 'Ndrangheta in Lombardia ed erano riusciti a venderlo a Discovery Italia per 425 mila euro. La società televisiva, ignara del raggiro, lo aveva persino trasmesso sul Nove nel novembre 2019. A due anni dall'accaduto, la Procura di Milano ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari ed informazione di garanzia nei confronti di quattro persone (una residente in Italia, le altre tre in Spagna) con l'accusa di truffa in concorso. Clandestino – Mafie italiane, il documentario in tre puntate sugli affari della malavita nel nord Italia, realizzato dal giornalista spagnolo David Beriain (che risulta indagato), portava alla luce inquietanti situazioni attraverso il lavoro di alcuni reporter sotto copertura.

