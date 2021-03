Fabio Testi, chi è l’ex moglie Lola Navarro: perché è finito il matrimonio (Di venerdì 26 marzo 2021) Lola Navarro è l’ex moglie di Fabio Testi: scopriamo chi è, cosa fa nella vita e per quale motivo è finito il matrimonio. Fabio Testi è stato per anni considerato uno dei sex symbol del cinema italiano. Nei suoi primi anni di carriera, l’attore ha fatto parlare di sé per le relazioni con bellissime donne L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 26 marzo 2021)di: scopriamo chi è, cosa fa nella vita e per quale motivo èilè stato per anni considerato uno dei sex symbol del cinema italiano. Nei suoi primi anni di carriera, l’attore ha fatto parlare di sé per le relazioni con bellissime donne L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

zazoomblog : Fabio Testi la storia d’amore turbolenta con Ursula Andress: come andò - #Fabio #Testi #storia #d’amore - IlariaMacchi82 : Fabio Testi, quasi 80 anni e non sentirli: cosa fa oggi - altrogiornorai1 : Fabio Testi ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??#Rai1?? #RaiPlay) #26marzo - buzzani_3 : SCHEDA LIBRO IN PROMOZIONE N^ #225 Un attentato “quasi terroristico” Di: Marcello Maneri e Fabio Quassoli (Curatori… -