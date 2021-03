Ex Ilva, presidio dei lavoratori al Mise mentre Giorgetti vede i sindacati. I nodi, da Arcelor che non paga l’indotto all’ingresso di Invitalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Hanno minacciato di ridurre la produzione e gli investimenti, ma poche ore dopo hanno annunciato la ripartenza di impianti fermi da tempo. È lo strano balletto messo in scena nei giorni scorsi da ArcelorMittal, la multinazionale che gestisce l’ex Ilva di Taranto. Un ultimatum finito in nulla che però ha alzato ulteriormente la tensione tra i lavoratori. Venerdì 26 una rappresentanza di 200 aderenti a Fim, Fiom e Uilm sarà in presidio sotto il ministero dello Sviluppo durante l’incontro in cui il ministro Giancarlo Giorgetti e i leader delle tute blu di Cgil, Cisl e Uil faranno il punto sulla vertenza, dopo che Giorgetti ha spiegato che è necessario attendere un “parere legale” prima che Invitalia entri con 400 milioni nel capitale come annunciato a dicembre. Sabato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Hanno minacciato di ridurre la produzione e gli investimenti, ma poche ore dopo hanno annunciato la ripartenza di impianti fermi da tempo. È lo strano balletto messo in scena nei giorni scorsi daMittal, la multinazionale che gestisce l’exdi Taranto. Un ultimatum finito in nulla che però ha alzato ulteriormente la tensione tra i. Venerdì 26 una rappresentanza di 200 aderenti a Fim, Fiom e Uilm sarà insotto il ministero dello Sviluppo durante l’incontro in cui il ministro Giancarloe i leader delle tute blu di Cgil, Cisl e Uil faranno il punto sulla vertenza, dopo cheha spiegato che è necessario attendere un “parere legale” prima cheentri con 400 milioni nel capitale come annunciato a dicembre. Sabato in ...

