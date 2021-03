Ellen DeGeneres saluta Simona Ventura: «Essere la conduttrice di Game of Games è molto divertente» (Video) – Tutti gli ospiti (Di venerdì 26 marzo 2021) Simona Ventura “Ciao Simona, congratulazioni per Essere la conduttrice di Game of Games in Italia”. Ellen DeGeneres, padrona di casa dell’originale format americano Game of Games, “battezza” così Simona Ventura, che da mercoledì 31 marzo – in prima serata su Rai 2 – sarà alla guida della versione italiana. “Ti voglio augurare buona fortuna. Essere la conduttrice di Game of Games è molto, molto divertente” aggiunge il noto volto della TV statunitense, macchiato ultimamente dalle accuse di razzismo e ambiente tossico nel lavoro, che le hanno fatto ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 26 marzo 2021)“Ciao, congratulazioni perladiofs in Italia”., padrona di casa dell’originale format americanoofs, “battezza” così, che da mercoledì 31 marzo – in prima serata su Rai 2 – sarà alla guida della versione italiana. “Ti voglio augurare buona fortuna.ladiofs è” aggiunge il noto volto della TV statunitense, macchiato ultimamente dalle accuse di razzismo e ambiente tossico nel lavoro, che le hanno fatto ...

