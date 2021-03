Ellen DeGeneres manda un video saluto a Simona Ventura dove “parla” in italiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Ellen DeGeneres è la conduttrice che ha lanciato nel mondo il format Game Of Games che sbarcherà in Italia (col sottotitolo Gioco Loco giusto per mischiare tre lingue) ed in occasione del debutto italiano ad opera di Simona Ventura, la conduttrice americana le ha mandato un video saluto in cui “parla” italiano. Esattamente nella nostra lingua Ellen DeGeneres dice “buongiorno”, “arrivederci”, “ciao”, “bella” e “spaghetti”. Il saluto di Ellen DeGeneres a @Simo Ventura per il lancio dell’edizione italiana di #GameOfGames, in onda su @RaiDue dal #31marzo in prima serata. Il #NewsRai dedicato ... Leggi su biccy (Di venerdì 26 marzo 2021)è la conduttrice che ha lanciato nel mondo il format Game Of Games che sbarcherà in Italia (col sottotitolo Gioco Loco giusto per mischiare tre lingue) ed in occasione del debuttoad opera di, la conduttrice americana le hato unin cui “. Esattamente nella nostra linguadice “buongiorno”, “arrivederci”, “ciao”, “bella” e “spaghetti”. Ildia @Simoper il lancio dell’edizione italiana di #GameOfGames, in onda su @RaiDue dal #31marzo in prima serata. Il #NewsRai dedicato ...

