Donne, appello da Roma: “Erdogan non tocchi la convenzione di Istanbul” (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – Distese sull’asfalto, dentro sagome di gesso che denunciano delitti tutti diversi eppure tutti uguali. Anche così ieri a Roma attiviste curde, italiane e internazionali hanno denunciato la decisione del governo della Turchia di abbandonare la Convenzione di Istanbul, un accordo per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne. Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – Distese sull’asfalto, dentro sagome di gesso che denunciano delitti tutti diversi eppure tutti uguali. Anche così ieri a Roma attiviste curde, italiane e internazionali hanno denunciato la decisione del governo della Turchia di abbandonare la Convenzione di Istanbul, un accordo per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne.

