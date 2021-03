Covid: Draghi, ‘scuole punto di contagio molto limitato ma solo in presenza altre restrizioni’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Le decisioni prese con l’ultimo decreto hanno portato a una diminuzione del tasso di crescita dei contagi” anche se “la situazione rimane critica e preoccupante ma la volontà complessiva” è stata quella di riaprire la scuola fino alla prima media, “aprire ulteriormente” sarebbe “un rischio”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Le decisioni prese con l’ultimo decreto hanno portato a una diminuzione del tasso di crescita dei contagi” anche se “la situazione rimane critica e preoccupante ma la volontà complessiva” è stata quella di riaprire la scuola fino alla prima media, “aprire ulteriormente” sarebbe “un rischio”. Così il premier Marioin conferenza stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

