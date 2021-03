Covid, ancora 457 morti. Brusaferro: "Rt cala a 1,08, ma crescono ricoveri e terapie intensive" (Di venerdì 26 marzo 2021) Oggi in Italia sono 23.987 i nuovi casi di Covid. 457 i decessi. Stabili, quindi, sia i positivi rilevati che i morti. Ieri i casi rilevati erano stati 23.696 e le vittime 460. Inizia un, seppur lieve, decremento dei contagi: “C’è un rallentamento della crescita della curva epidemica in Italia e oggi vediamo i primi segnali di stabilizzazione”, ha detto il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia organizzata dal ministero della Salute. “L’età media - ha continuato - di chi contrae l’infezione è tra 40 e 50 anni, un dato costante, ma si comincia a vedere un decremento nei casi, anche tra gli operatori sanitari per i quali rappresenta un evento positivo dovuto alla vaccinazione”. Qualche segnale positivo si vede, dunque, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Oggi in Italia sono 23.987 i nuovi casi di. 457 i decessi. Stabili, quindi, sia i positivi rilevati che i. Ieri i casi rilevati erano stati 23.696 e le vittime 460. Inizia un, seppur lieve, decremento dei contagi: “C’è un rallentamento della crescita della curva epidemica in Italia e oggi vediamo i primi segnali di stabilizzazione”, ha detto il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvioalla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia organizzata dal ministero della Salute. “L’età media - ha continuato - di chi contrae l’infezione è tra 40 e 50 anni, un dato costante, ma si comincia a vedere un decremento nei casi, anche tra gli operatori sanitari per i quali rappresenta un evento positivo dovuto alla vaccinazione”. Qualche segnale positivo si vede, dunque, ...

