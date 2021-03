Basket A2 | la salvezza di Bergamo passa dalle mani di Pullazi

(Di venerdì 26 marzo 2021) È Rei, 27 anni, romano d’adozione, di origine albanese il cestista numero uno per rendimento della Withu migliore addirittura dei tre statunitensi in organico nella stagione sportiva 2020-2021.

"Con i compagni - sono parole sue - siamo impegnati nell'operazioneche per noi equivale a una promozione. È vero siamo ultimi in classifica, ma reduci da un paio di mesi da risultati che ci ...Avellino, guidata dall'ex di turno Valerio Costa , riapre la corsa per laportandosi a 6 ...- Real Sebastiani Rieti 54 - 83 Alpha Pharma Bisceglie - Virtus Arechi Salerno 66 - 80 CJ...È Rei Pullazi, 27 anni, romano d’adozione, di origine albanese il cestista numero uno per rendimento della Withu migliore addirittura dei tre statunitensi in organico nella stagione sportiva 2020-2021 ...Basket A1: le biancorosse saranno di scena sul parquet di Vigarano il giorno prima dello scontro salvezza di Broni con Sassari ...