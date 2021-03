Banca Etruria | Fondo Interbancario poteva salvarla | ma fu bloccato

(Di venerdì 26 marzo 2021) Lo ha detto il presidente del Fitd, Salvatore Maccarone, sentito come testimone nell'udienza del processo per larotta diL'articolo proviene da Firenze Post.

"Era stato ipotizzato un piano di intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi e avrebbe potuto salvare. Ma fu bloccato". Lo ha detto il presidente del Fitd, Salvatore Maccarone, sentito come testimone nell'udienza del processo per la bancarotta diche ha 25 imputati tra ex ...... ma per l'era troppo tardi. Quanti danni si sarebbero potuti evitare, ai clienti, ai dipendenti, allae ai territori, senza la decisione UE e anche se qualcuno in Italia si fosse a ...AREZZO – «Era stato ipotizzato un piano di intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi e avrebbe potuto salvare Banca Etruria. Ma fu bloccato». Lo ha detto il presidente del Fitd, ..."Era stato ipotizzato un piano di intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi e avrebbe potuto salvare Banca Etruria. Ma fu bloccato". (ANSA) ...