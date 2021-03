Antitrust, multa da 5 milioni per Autostrade: “Non ha ridotto pedaggi sui tratti in condizioni critiche per gravi carenze nella gestione” (Di venerdì 26 marzo 2021) L’Antitrust ha sanzionato con una multa da 5 milioni di euro Autostrade per l’Italia per pratica commerciale scorretta. Secondo l’Autorità, la società concessionaria a cui sono affidati oltre 3mila chilometri di rete autostradale “non ha adeguato né ridotto il pedaggio nei tratti in cui si registrano critiche e persistenti condizioni di fruibilità del servizio autostradale con lunghe code e tempi di percorrenza elevati, causati dalle gravi carenze da parte della società nella gestione e nella manutenzione delle infrastrutture che hanno richiesto interventi straordinari per la messa in sicurezza”. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) L’ha sanzionato con unada 5di europer l’Italia per pratica commerciale scorretta. Secondo l’Autorità, la società concessionaria a cui sono affidati oltre 3mila chilometri di rete autostradale “non ha adeguato néilo neiin cui si registranoe persistentidi fruibilità del servizio autostradale con lunghe code e tempi di percorrenza elevati, causati dalleda parte della societàmanutenzione delle infrastrutture che hanno richiesto interventi straordinari per la messa in sicurezza”. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ...

