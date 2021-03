Zingaretti: Io sindaco? Incontro Letta-Conte non cambia nulla (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – L’Incontro tra il segretario dem, Enrico Letta, e Giuseppe Conte, responsabile in pectore dei 5 Stelle, cambia qualcosa rispetto alla scelta di Nicola Zingaretti di non candidarsi a sindaco di Roma? “No”, risponde il presidente della Regione Lazio parlando a margine di una conferenza stampa. “Io sono molto Contento dell’Incontro di ieri- puntualizza il governatore- perche’ prosegue il progetto di un grande Pd in una grande alleanza, che e’ cio’ per cui ho lottato e si sviluppa bene, come sta accadendo, grazie all’impegno di Enrico, sono molto Contento”. Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – L’tra il segretario dem, Enrico, e Giuseppe, responsabile in pectore dei 5 Stelle,qualcosa rispetto alla scelta di Nicoladi non candidarsi adi Roma? “No”, risponde il presidente della Regione Lazio parlando a margine di una conferenza stampa. “Io sono moltonto dell’di ieri- puntualizza il governatore- perche’ prosegue il progetto di un grande Pd in una grande alleanza, che e’ cio’ per cui ho lottato e si sviluppa bene, come sta accadendo, grazie all’impegno di Enrico, sono moltonto”.

Advertising

fattoquotidiano : Zingaretti a La7: “Presi un Pd morto, ora sono contento che sia sopravvissuto. Io sindaco di Roma? No, ma Raggi è u… - ricrrooll : RT @serebellardinel: #Zingaretti a @La7tv : 'Io sindaco di #Roma? No, ma #Raggi è una minaccia per la città”!! @virginiaraggi è davvero una… - HakulinenMaria : E noi dobbiamo tenerci il degrado! - dukana2 : RT @serebellardinel: #Zingaretti a @La7tv : 'Io sindaco di #Roma? No, ma #Raggi è una minaccia per la città”!! @virginiaraggi è davvero una… - Massimo37114477 : RT @CiaoNando: Finalmente #Zingaretti ha dichiarato da che parte sta. Se la Raggi rappresenta una minaccia per i #casamonica #Zingaretti si… -