Uomo morto incastrato in un tombino (Di giovedì 25 marzo 2021) Un Uomo è morto, la scorsa notte, nel Milanese, dopo essere caduto o essere rimasto incastrato all'interno di un piccolo tombino, per strada a Cormano. L'Uomo è stato trovato da un passante e il 118 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 25 marzo 2021) Un, la scorsa notte, nel Milanese, dopo essere caduto o essere rimastoall'interno di un piccolo, per strada a Cormano. L'è stato trovato da un passante e il 118 ...

Advertising

Corriere : Uomo trovato morto incastrato in un tombino: era nell’acqua a testa in giù - ansa_lombardia : Uomo morto incastrato in un tombino - ziopirata : @c0mfortablysad @melofkndrama Ahahah l’unico modo in cui vi toccherei sarebbe da morto con il mio pene trapiantato… - SimMarcbz : RT @Dio: A proposito, per la morte di Berlusconi ho dei tweet pronti da anni, e quel giorno ci si indignerà per le battute su un povero anz… - rep_milano : Mistero a Cormano, uomo incastrato in un tombino ritrovato morto -