Uomini e Donne, Sophie Codegoni: “Io e Matteo Ranieri ci siamo lasciati” (Di giovedì 25 marzo 2021) Pochissimi minuti fa, Sophie Codegoni ha iniziato una diretta Instagram coi suoi fan. Con le lacrime agli occhi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la rottura con Matteo Ranieri, il ragazzo che aveva scelto nel programma solo un mese fa. Cosa ne pensate? L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 25 marzo 2021) Pochissimi minuti fa,ha iniziato una diretta Instagram coi suoi fan. Con le lacrime agli occhi, l’ex tronista diha annunciato la rottura con, il ragazzo che aveva scelto nel programma solo un mese fa. Cosa ne pensate? L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - Internazionale : Il responsabile dell’uccisione ad Atlanta di otto persone, in gran parte donne asiatiche, non aveva avuto solo una… - SuperQuarkRai : Dante amava davvero Beatrice. E cercò persino di farla ingelosire. Come racconta #AlessandroBarbero a #PieroAngela.… - prjmavera : @spaccamilcollo ma se questa è una valvola di sfogo delle donne perché a certi uomini piace essere sottomessi e a c… - nicobw74 : RT @OfficialSSLazio: Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono… -