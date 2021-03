Uomini e Donne, è finita tra Sophie e Matteo: l’annuncio in lacrime (Di venerdì 26 marzo 2021) È finita la storia d’amore tra Sophie e Matteo: l’annuncio dell’ex coppia di Uomini e Donne in lacrime sui social Sophie e Matteo sono una delle ultime coppie nate nello studio di Uomini e Donne. La coppia, durante la scelta, aveva emozionato il pubblico. Tra i due, infatti, sembrava essere sbocciato l’amore, ma a quanto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 26 marzo 2021) Èla storia d’amore tradell’ex coppia diinsui socialsono una delle ultime coppie nate nello studio di. La coppia, durante la scelta, aveva emozionato il pubblico. Tra i due, infatti, sembrava essere sbocciato l’amore, ma a quanto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - Internazionale : Il responsabile dell’uccisione ad Atlanta di otto persone, in gran parte donne asiatiche, non aveva avuto solo una… - SuperQuarkRai : Dante amava davvero Beatrice. E cercò persino di farla ingelosire. Come racconta #AlessandroBarbero a #PieroAngela.… - zazoomblog : Uomini e Donne è finita tra Sophie e Matteo: l’annuncio in lacrime - #Uomini #Donne #finita #Sophie - 201_sabri : @pazzediamici Altro che Uomini e donne, c’era anche temptation island ahahaha “intricati amori” -