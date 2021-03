Tabellone Masters 1000 Miami 2021: Medvedev guida il seeding, presenti Sinner e Musetti (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Tabellone principale del torneo Masters 1000 1000 di Miami 2021, evento in programma dal 24 marzo al 4 aprile. Il russo Daniil Medvedev, mentre dall’altra parte del main-draw spicca la figura del greco Stefanos Tsitsipas; nonostante l’assenza di Matteo Berrettini, a rappresentare i colori azzurri ci saranno sei italiani: Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Salvatore Caruso e Stefano Travaglia. guida il seeding Di seguito tutti gli accoppiamenti del Masters 1000 di Miami, aggiornati gradualmente. Tabellone Masters 1000 Miami 2021 PRIMO ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Ilprincipale del torneodi, evento in programma dal 24 marzo al 4 aprile. Il russo Daniil, mentre dall’altra parte del main-draw spicca la figura del greco Stefanos Tsitsipas; nonostante l’assenza di Matteo Berrettini, a rappresentare i colori azzurri ci saranno sei italiani: Fabio Fognini, Jannik, Lorenzo Sonego, Lorenzo, Salvatore Caruso e Stefano Travaglia.ilDi seguito tutti gli accoppiamenti deldi, aggiornati gradualmente.PRIMO ...

