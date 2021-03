“Secondo me ha ucciso anche nonna”. Benno Neumair, il terribile sospetto della sorella Madè: “Con quella boccetta…” (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo i ritrovamento del cadavere di Laura Perselli, avvenuto il 7 febbraio durante le ricerche nel fiume Adige, Benno Neumair ha confessato il duplice omicidio dei genitori. La notizia è stata resa nota all’inizio di marzo con la pubblicazione dei verbali degli interrogatori del figlio di Laura Perselli e del marito Peter Neumair. Alla presenza dei difensori, Benno Neumair aveva ammesso le sue responsabilità. In attesa delle determinazioni del giudice per le indagini preliminari e dei primi esiti dell’incidente probatorio in corso, proseguono le ricerche volte a ritrovamento del corpo di Peter Neumair. Nelle ore scorse era emerso un altro tragico dettaglio. La trasmissione ‘Quarto Grado’ ha riportato alcuni stralci dei verbali desecretati nei giorni scorsi dalla Procura di Bolzano in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo i ritrovamento del cadavere di Laura Perselli, avvenuto il 7 febbraio durante le ricerche nel fiume Adige,ha confessato il duplice omicidio dei genitori. La notizia è stata resa nota all’inizio di marzo con la pubblicazione dei verbali degli interrogatori del figlio di Laura Perselli e del marito Peter. Alla presenza dei difensori,aveva ammesso le sue responsabilità. In attesa delle determinazioni del giudice per le indagini preliminari e dei primi esiti dell’incidente probatorio in corso, proseguono le ricerche volte a ritrovamento del corpo di Peter. Nelle ore scorse era emerso un altro tragico dettaglio. La trasmissione ‘Quarto Grado’ ha riportato alcuni stralci dei verbali desecretati nei giorni scorsi dalla Procura di Bolzano in ...

