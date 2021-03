Scuola, Lazio verso riapertura da lunedì: dad per le superiori (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Da quanto si apprende, nel caso in cui il Lazio dovesse tornare in zona arancione, la Regione ha stabilito che da lunedì prossimo riapriranno in presenza asili nido, materne, elementari e medie. Le scuole superiori, invece, proseguiranno l’attività in Dad. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Da quanto si apprende, nel caso in cui il Lazio dovesse tornare in zona arancione, la Regione ha stabilito che da lunedì prossimo riapriranno in presenza asili nido, materne, elementari e medie. Le scuole superiori, invece, proseguiranno l’attività in Dad.

