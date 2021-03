Rt Lazio in calo da due settimane, possibile zona arancione (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – I numeri del Lazio sono ‘buoni’ e da lunedi’ prossimo la regione potrebbe entrare in zona arancione. “L’Rt e’ sceso infatti per 2 settimane consecutive- confermano all’agenzia Dire dall’assessorato alla Sanita’- da 1,31 e’ passato la settimana scorsa a 1,09, mentre questa settimana dovrebbe aggirarsi intorno all’1”. Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – I numeri delsono ‘buoni’ e da lunedi’ prossimo la regione potrebbe entrare in. “L’Rt e’ sceso infatti per 2consecutive- confermano all’agenzia Dire dall’assessorato alla Sanita’- da 1,31 e’ passato la settimana scorsa a 1,09, mentre questa settimana dovrebbe aggirarsi intorno all’1”.

