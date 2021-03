Riders | Cobas | circensi e lavoratori dello spettacolo | venerdì di scioperi in Italia

(Di giovedì 25 marzo 2021) Scioperano i, scioperano ie dei lunapark e i, scioperano ie una parte del mondo della scuola, scioperano i ristoratori e a Roma rischiano di fermarsi treni, metro e bus per lo sciopero della rete Atac. Al MinisteroSviluppo Economico il ministro Giorgetti incontrerà i sindacati per discutere della vertenza dell’ex Ilva. Davanti dal Palazzo si ritroveranno circa 200 lavoratrici e, delegazioni delle principali crisi industriali. Insomma domani, 26 marzo, sarà un “nero”. Come quelli di una volta, quelli di prima della pandemia. Pezzi di Paese, categorie diverse, lontane, avvicinate nella difficoltà di vertenze annose e irrisolte. Che protestano e scendono in ...

fanno appello anche a un boicottaggio di tutta la filiera dell'e - commerce per quella ...il prossimo venerdì ci sarà uno sciopero della logistica indetto dai sindacati di base Adle Si ...La rabbia dei riders che, per un giorno, spegneranno i telefoni: "Era giunta l'ora di denunciare le nostre condizioni di lavoro" ...Domani è il «No delivery day» dei rider. Sciopero delle consegne e invito ai clienti dele piattaforme di consegna del cibo a domicilio a non ordinare via smartphone. In occasione della protesta nazion ...