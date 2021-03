Profumerie Douglas, decise le chiusure: ecco dove. Coinvolti 457 addetti (Di giovedì 25 marzo 2021) BOLOGNA – La direzione della catena di profumerie Douglas Italia ha formalizzato ai sindacati la lista dei 128 punti vendita che sono oggetto entrano della riorganizzazione annunciata che coinvolge 457 lavoratori. La catena tedesca ha già disdettato la maggior parte dei contratti d’affitto dei negozi. Una scelta contestata da Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e Uiltucs-Uil in assenza di un piano commerciale ed alla luce della proroga dei licenziamenti stabilita dal Dl Sostegni al prossimo 31 ottobre. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) BOLOGNA – La direzione della catena di profumerie Douglas Italia ha formalizzato ai sindacati la lista dei 128 punti vendita che sono oggetto entrano della riorganizzazione annunciata che coinvolge 457 lavoratori. La catena tedesca ha già disdettato la maggior parte dei contratti d’affitto dei negozi. Una scelta contestata da Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e Uiltucs-Uil in assenza di un piano commerciale ed alla luce della proroga dei licenziamenti stabilita dal Dl Sostegni al prossimo 31 ottobre.

Ultime Notizie dalla rete : Profumerie Douglas Chiude la profumeria Douglas di Massa centro: sei posti di lavoro in meno. "Mattanza occupazionale" MASSA " Douglas Profumerie ha comunicato che entro gennaio 2022 chiuderà 128 negozi in Italia su 507, 500 in Europa su 2.400. In Toscana, a oggi, undici negozi saranno chiusi e trentasei le persone che ...

SCE preoccupata per la chiusura delle profumerie Douglas SAN GIMIGNANO. Da Sinistra Civica Ecologista – San Gimignano riceviamo e pubblichiamo. “Chiusure in tutta Italia, anche i punti vendita di Poggibonsi e Siena. L’azienda ha annunciato un piano di ...

