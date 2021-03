Prenotazione vaccini, si dimettono i vertici di Aria; Carretta: “Ci aspettavamo scuse e risposte” (Di giovedì 25 marzo 2021) Mentre ancora le prenotazioni via sms per le vaccinazioni non arrivano e a Chiuduno per esempio anche giovedì sono davvero poche le persone che arrivano all’hub allestito appositamente, si sono dimessi in blocco (come peraltro chiesto dal governatore Attilio Fontana) i membri del cda di Aria, l’azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti. Lorenzo Gubian è stato nominato amministratore unico dell’azienda. Il fatto è stato annunciato dal vice presidente della commissione bilancio del consiglio regionale, Marco Colombo, nel corso dell’audizione dello stesso Gubian. Sul tema il consigliere regionale bergamasco Niccolò Carretta (Azione) passa all’attacco: “Una commissione poco utile, nella quale chiunque si sarebbe aspettato delle scuse dopo i servizi non resi e i disagi creati in queste settimane. Al posto di un’ammissione di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 marzo 2021) Mentre ancora le prenotazioni via sms per le vaccinazioni non arrivano e a Chiuduno per esempio anche giovedì sono davvero poche le persone che arrivano all’hub allestito appositamente, si sono dimessi in blocco (come peraltro chiesto dal governatore Attilio Fontana) i membri del cda di, l’azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti. Lorenzo Gubian è stato nominato amministratore unico dell’azienda. Il fatto è stato annunciato dal vice presidente della commissione bilancio del consiglio regionale, Marco Colombo, nel corso dell’audizione dello stesso Gubian. Sul tema il consigliere regionale bergamasco Niccolò(Azione) passa all’attacco: “Una commissione poco utile, nella quale chiunque si sarebbe aspettato delledopo i servizi non resi e i disagi creati in queste settimane. Al posto di un’ammissione di ...

Advertising

LiaQuartapelle : Lombardia: 10 mln di abitanti e 111 punti vaccinali. Puglia: 4 mln di abitanti e 351 punti vaccinali, secondo il s… - generacomplotti : RT @webecodibergamo: Chiuduno, fake news sui vaccini «Non presentatevi senza prenotazione» - webecodibergamo : Chiuduno, fake news sui vaccini «Non presentatevi senza prenotazione» - Anna33289994 : [NEW!] Dalle ore 00:00 di sabato 27 marzo 2021 la prenotazione on line della vaccinazione sarà estesa anche alle et… - Rome_Accueil : RT @ilmessaggeroit: #Vaccini, nel Lazio dal 27 marzo inizia la prenotazione per chi ha 68 e 69 anni. Ecco tutti i centri vaccinali https://… -