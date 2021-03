Parole e musica in omaggio a Diego: esce 'Maradò' del cantautore Ross (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono passati esattamente quattro mesi dalla scomparsa di Diego Armando Maradona e l'amore nel mondo e a Napoli si esprime in mille modi diversi. Tra gli altri con la canzone 'Marado'' del cantautore ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono passati esattamente quattro mesi dalla scomparsa diArmando Maradona e l'amore nel mondo e a Napoli si esprime in mille modi diversi. Tra gli altri con la canzone 'Marado'' del...

Advertising

IlContiAndrea : Molto bella la puntata di #AmiciSpecials su Prime Video con protagonista #MicheleBravi tra musica e parole. Inizio… - Shpresa19107286 : RT @michyninna: Questa Scena di Mehdi nella moschea resta la mia preferita di questa seconda stagione, non c'era bisogno di parole, parlav… - IacobellisT : Pietro Ratto - +Sempre Solo+ (da: +Parole e Musica+)' - j_natareno : RT @ilvolosicilia: Reposted from @ilvolo Perché lì dove le parole non arrivano, o non bastano, o non servono, ci pensano i tasti di un pia… - fdloto_iv : RT @IlVoloversInter: Reposted from @ilvolo Perché lì dove le parole non arrivano, o non bastano, o non servono, ci pensano i tasti di un pi… -