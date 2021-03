Orietta Berti, 55 anni di carriera e d’amore: la “queen” di Sanremo in diretta Facebook sulla pagina FqMagazine dalle ore 15 (Di giovedì 25 marzo 2021) L’Usignolo di Cavriago oltre a raccontare la sua esperienza al Festival di Sanremo (con le sue disavventure rock dall’allagamento del bagno al fermo della polizia durante il coprifuoco) ripercorrerà i suoi 55 anni di carriera, raccolti nel cofanetto “La mia vita è un film”. Un progetto composto da un album di ventidue brani inediti tra cui “Quando ti sei innamorato” con in aggiunta una raccolta dei suoi più grandi successi da “Finché la barca va” a “Io tu e le rose”. E non mancherà una “sorpresa per lei”… La diretta con “Programma”, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) L’Usignolo di Cavriago oltre a raccontare la sua esperienza al Festival di(con le sue disavventure rock dall’allagamento del bagno al fermo della polizia durante il coprifuoco) ripercorrerà i suoi 55di, raccolti nel cofanetto “La mia vita è un film”. Un progetto composto da un album di ventidue brani inediti tra cui “Quando ti sei innamorato” con in aggiunta una raccolta dei suoi più grandi successi da “Finché la barca va” a “Io tu e le rose”. E non mancherà una “sorpresa per lei”… Lacon “Programma”, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

