“Non riusciamo a crederci”. Lutto nel calcio, il giovane calciatore italiano morto in un terribile incidente (Di giovedì 25 marzo 2021) Tragedia a Roma nella serata di mercoledì. Un ragazzo di 19 anni, Daniel Guerini, calciatore della Primavera della Lazio, è morto. Altri due coetanei sono stati trasportati in ospedale in codice rosso dopo uno scontro tra due auto avvenuto questa sera in via Palmiro Togliatti, nella Capitale. I tre giovani viaggiavano tutti sulla stessa auto, che si è scontrata con un’altra vettura: in ospedale, sotto shock, anche il conducente dell’altra auto. Ancora da chiarire le cause dello scontro. Lo schianto è avvenuto all’incrocio con viale dei Romanisti, una collisione tra una Mercedes Classe A e una Smart For Four, su cui viaggiava Daniel Guerini con i due amici rimasti feriti. I due ragazzi, entrambi soccorsi dal 118, sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all’Umberto I. Meno gravi le condizioni del conducente della Classe A, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Tragedia a Roma nella serata di mercoledì. Un ragazzo di 19 anni, Daniel Guerini,della Primavera della Lazio, è. Altri due coetanei sono stati trasportati in ospedale in codice rosso dopo uno scontro tra due auto avvenuto questa sera in via Palmiro Togliatti, nella Capitale. I tre giovani viaggiavano tutti sulla stessa auto, che si è scontrata con un’altra vettura: in ospedale, sotto shock, anche il conducente dell’altra auto. Ancora da chiarire le cause dello scontro. Lo schianto è avvenuto all’incrocio con viale dei Romanisti, una collisione tra una Mercedes Classe A e una Smart For Four, su cui viaggiava Daniel Guerini con i due amici rimasti feriti. I due ragazzi, entrambi soccorsi dal 118, sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all’Umberto I. Meno gravi le condizioni del conducente della Classe A, ...

Advertising

OfficialASRoma : Triplice fischio. Nella ripresa proviamo a reagire, ma non riusciamo a trovare il gol. #RomaNapoli - Link4Universe : Cavolo se solo riuscissimo a far salire in tendenze argomenti come lotta per parità e diritti civili quanto riuscia… - DisneyPlusIT : Cosa vedrete stasera? Raga, non iniziate a scrivere #Th3F4lc0n4ndTh3W1nt3rS0ld13r che sennò non riusciamo ad analiz… - roberta61493815 : RT @MZvbtz2020: GLI HA FATTO IL COMPLIMENTO PIU BELLO DELLA STORIA E NOI NON RIUSCIAMO A SMETTERE DI RIDERE ?????????????????????????? #tzv… - FChiusaroli : RT @3omAleom: La Ragione non ha luogo contro la forza della Passione 'Petrarca' la Forza e la Passione #DiAlbeETramonti #VentagliDiParole #… -

Ultime Notizie dalla rete : Non riusciamo Guardare alla salute con teleobiettivo e grandangolo Magari non riusciamo a dirlo esplicitamente, ma il burn - out dei medici e degli infermieri e la delusione dei pazienti frustra e fa infuriare. In una società che ha poi puntato tantissimo sui ...

24 marzo 1944 - La traversata di Carlo Azeglio Ciampi da Sulmona a Casoli ( 3parte) ...neve in quelle condizioni vuol dire la vita! Ad un tratto Oscar si butta a terra dicendo di non ... Riusciamo a farlo alzare e continuiamo a trascinarlo fermandoci si può dire ogni cento metri e ...

«Non riusciamo a vaccinare i nostri ragazzi», la denuncia del centro disabili di Praia LaC news24 Per Mladenov un ottimo ritorno Rinaldi soffre Simoncelli 6. Si spreme come suo costume, si fa pure male e per un po’ deve starsene in panchina, prima di riprendere il suo posto. Il solito ‘mattone’ lo porta, anche se in attacco non riesce a incid ...

"Sono andata in Fiera e mi hanno vaccinata" Dopo la revoca della prenotazione come ‘vulnerabile’, l’invalida non ha mollato e ieri mattina ha ottenuto la dose ...

Magaria dirlo esplicitamente, ma il burn - out dei medici e degli infermieri e la delusione dei pazienti frustra e fa infuriare. In una società che ha poi puntato tantissimo sui ......neve in quelle condizioni vuol dire la vita! Ad un tratto Oscar si butta a terra dicendo di...a farlo alzare e continuiamo a trascinarlo fermandoci si può dire ogni cento metri e ...Simoncelli 6. Si spreme come suo costume, si fa pure male e per un po’ deve starsene in panchina, prima di riprendere il suo posto. Il solito ‘mattone’ lo porta, anche se in attacco non riesce a incid ...Dopo la revoca della prenotazione come ‘vulnerabile’, l’invalida non ha mollato e ieri mattina ha ottenuto la dose ...