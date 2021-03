Netanyahu senza maggioranza: la sinistra resiste (Di giovedì 25 marzo 2021) Netanyahu senza maggioranza: il premier Benjamin Netanyahu ha già proclamato la vittoria della destra, ma il suo partito non ha la maggioranza dei voti e resta un testa a testa con il rivale centrista Yair Lapid. Nonostante tutto, la sinistra israeliana è riuscita comunque a sorprendere. La sinistra israeliana non è poi così morta? Tutti davano la sinistra Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021): il premier Benjaminha già proclamato la vittoria della destra, ma il suo partito non ha ladei voti e resta un testa a testa con il rivale centrista Yair Lapid. Nonostante tutto, laisraeliana è riuscita comunque a sorprendere. Laisraeliana non è poi così morta? Tutti davano la

Advertising

TodayTv2000 : RT @tg2000it: #Israele a rischio instabilità dopo la 4° elezione. Vince #Netanyahu ma è senza maggioranza @TV2000it - Liberalplus : Tanto bravi sui vaccini ma quanto a leggi elettorali.... - ksnt63 : RT @RaiNews: Manca ancora una maggioranza certa dopo quattro elezioni in due anni #Israele - tfabiani2 : RT @RaiNews: Manca ancora una maggioranza certa dopo quattro elezioni in due anni #Israele - RaiNews : Manca ancora una maggioranza certa dopo quattro elezioni in due anni #Israele -