Masters1000 Miami 2021, Salvatore Caruso cede in due set a Uchiyama: brutto ko al primo turno dell’azzurro (Di giovedì 25 marzo 2021) Esce subito di scena Salvatore Caruso (n.85 del mondo) nel Masters1000 di Miami. Sul cemento della Florida l’azzurro non esprime il suo miglior tennis ed evidentemente in ritardo di condizione viene sconfitto dal giapponese Yasutaka Uchiyama (n.110 ATP) che si è imposto meritamente sullo score di 6-3 6-4 in 1 ora e 37 minuti di partita. Nel secondo turno il nipponico affronterà la testa di serie n.5 del torneo Diego Schwartzman. Nel primo set l’avvio è subito difficoltoso per il siciliano: la profondità di palla del nipponico è notevole e il timing sulla palla dell’italiano imperfetto. Il break arriva in malo modo, senza neanche realizzare un punto nel secondo gioco. Cerca di ricostruire i pezzi del puzzle il n.85 del mondo, riemergendo nel quinto game ai vantaggi. ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Esce subito di scena(n.85 del mondo) neldi. Sul cemento della Florida l’azzurro non esprime il suo miglior tennis ed evidentemente in ritardo di condizione viene sconfitto dal giapponese Yasutaka(n.110 ATP) che si è imposto meritamente sullo score di 6-3 6-4 in 1 ora e 37 minuti di partita. Nel secondoil nipponico affronterà la testa di serie n.5 del torneo Diego Schwartzman. Nelset l’avvio è subito difficoltoso per il siciliano: la profondità di palla del nipponico è notevole e il timing sulla palla dell’italiano imperfetto. Il break arriva in malo modo, senza neanche realizzare un punto nel secondo gioco. Cerca di ricostruire i pezzi del puzzle il n.85 del mondo, riemergendo nel quinto game ai vantaggi. ...

