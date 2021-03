La Lazio in lutto: Daniel Guerini morto a 19 anni in un incidente stradale (Di giovedì 25 marzo 2021) Daniel Guerini è morto a soli 19 anni. Il calciatore della Primavera della Lazio è rimasto vittima di un incidente stradale in via Palmiro Togliatti a Roma. Daniele, insieme ad altri due amici, era su una Smart For Four che si è scontrata con una Mercedes Classe A. In codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all’Umberto I sono finiti i due ragazzi in auto con il calciatore. Per Guerini invece non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’altra auto, un uomo di 68 anni, è stato trasferito sotto choc in ospedale. Daniel aveva compiuto 19 anni domenica scorsa. Il ragazzo era assistito dal procuratore Luca Antonini. Era tornato alla Lazio a gennaio dal Torino, ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 25 marzo 2021)a soli 19. Il calciatore della Primavera dellaè rimasto vittima di unin via Palmiro Togliatti a Roma.e, insieme ad altri due amici, era su una Smart For Four che si è scontrata con una Mercedes Classe A. In codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all’Umberto I sono finiti i due ragazzi in auto con il calciatore. Perinvece non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’altra auto, un uomo di 68, è stato trasferito sotto choc in ospedale.aveva compiuto 19domenica scorsa. Il ragazzo era assistito dal procuratore Luca Antonini. Era tornato allaa gennaio dal Torino, ...

