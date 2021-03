La fontanella smart che fornisce acqua purificata agli animali

(Di giovedì 25 marzo 2021) La ciotola dell’che si riempie ogni giorno per i propridomestici può giocare talvolta brutti scherzi, poiché sporco, impurità e inquinanti invisibili possono portare malattie fastidiose e malessereamici a quattro zampe. Alnpet+ è un rimedio utile per scongiurare tale ipotesi, poiché sfrutta un sistema di filtraggio multiplo per fornire solo. Con una capienza di 2,5 litri, peso appena sopra il chilogrammo e misure limitate (190 x 215 x 175 millimetri), lafiltra in prima istanza pezzi di cibo e i peli più grossi, mentre le radiazioni Uv-c distruggono i microrganismi, impedendone la riproduzione. Realizzata dopo un anno di sviluppo e decine di prototipi da Pettofund (che lavora a stretto contatto con organizzazioni non governative, ...

