La data di fine del reality di Ilary Blasi: "Finirà il 2 giugno" (Di giovedì 25 marzo 2021) Tommaso Zorzi ha svelato la data ufficiale di fine dell'Isola dei Famosi 2021, iniziato il 15 marzo. Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi rivela il prolungamento: “Sarà lunga” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 marzo 2021) Tommaso Zorzi ha svelato laufficiale didell'Isola dei Famosi 2021, iniziato il 15 marzo. Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi rivela il prolungamento: “Sarà lunga” su Notizie.it.

Advertising

skyroad79 : @BallsSmell @tommaso_zorzi Non avrebbe potuto intervenire, infatti quando ha provato alla fine non gli è stata data… - che_pordenone : Grazie per essere stata pura, vera, sincera, leale, grazie per la persona che sei. Grazie perché tu mi hai salvato… - Fedex546 : RT @LucianoBarraCar: 'La nuova data di scadenza del decreto sarebbe quindi fissata attorno alla fine di aprile o addirittura per i primi gi… - AleGuerani : Questa data segna anche la fine di una vera influenza politica dell'UK in medioriente e la sua sostituzione con la… - dadetorricelli : RT @Tempi_it: Per chi se lo fosse perso: abbiamo la data esatta della fine della pandemia -