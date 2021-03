La Boldrini scivola nel boldrinismo (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Boldrinismo è ormai un genere letterario e una categoria della politica, un mix di politicamente corretto e di femminismo spinto, quello per cui - tanto per fare un esempio - se dici che una ex ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Ilsmo è ormai un genere letterario e una categoria della politica, un mix di politicamente corretto e di femminismo spinto, quello per cui - tanto per fare un esempio - se dici che una ex ...

Civis_mundi1 : @DarkLadyMouse Laura Boldrini ha una qualita' totalmente assente nella stragrande maggioranza dei politici italiani… - MariaRosaPira : @GuidoCrosetto 2/2 quando fa il contratto con la sua collaboratrice domestica identificare le attività comprese… - VaianoSabato : @GuidoCrosetto La Boldrini si arrampica sugli specchi ...... scivola .... un po’ come tutti i DEM al mondo . Saluti ?? onorevole Crosetto. - paulone71 : @AMorelliMilano Un leghista che cita il Tempo ci sta; ma il tempo che cita il Fatto per infangare Boldrini, anche n… - hipsterdelcazzo : “Dai veramente, non riesco a credere alla storia della colf della boldrini. Dai su, ha fatto ballare per anni la ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Boldrini scivola La Boldrini scivola nel boldrinismo E' venuto infatti fuori nei giornali che la Boldrini medesima è in forte ritardo nel pagamento di alcuni emolumenti alla donna di servizio - "collaboratrice domestica" in boldrinese - e soprattutto ...

Il Sandro scrittore e filosofo ... ma semplicemente perde per un attimo l'equilibrio come per una spinta dal dietro, e scivola appena ... Giovanni Boldrini morto nella battaglia di Palestro nel 1949 e Adolfo Bertoli morto nella ...

