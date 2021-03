Immobile: “Una liberazione trovare il gol. Dedico la vittoria a Daniel Guerini e alla sua famiglia” (Di venerdì 26 marzo 2021) L’attaccante dell’Italia, Ciro Immobile, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro l’Irlanda del Nord: “E’ un po’ una liberazione sia perchè non segnavo da un anno e mezzo e sia per le occasioni avute prima. Il gol è una liberazione per me e per la squadra visto che la partita era complicata”. La scomparsa di Daniel Guerini.“Il mio pensiero va a Daniel e alla famiglia. Questa vittoria è dedicata a loro, stanno vivendo cose che non si augurano neanche al peggior nemico. Ci ha scosso nel profondo e ci stringiamo alla famiglia con le condoglianze”. Foto: Twitter VivoAzzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021) L’attaccante dell’Italia, Ciro, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro l’Irlanda del Nord: “E’ un po’ unasia perchè non segnavo da un anno e mezzo e sia per le occasioni avute prima. Il gol è unaper me e per la squadra visto che la partita era complicata”. La scomparsa di.“Il mio pensiero va a. Questaè dedicata a loro, stanno vivendo cose che non si augurano neanche al peggior nemico. Ci ha scosso nel profondo e ci stringiamocon le condoglianze”. Foto: Twitter VivoAzzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

capuanogio : ?? La #gds intervista il dirigente dell'ASL Roma 1 che, secondo la #Lazio, avrebbe autorizzato l'utilizzo di… - callmegoodlife : RT @iuiu87: Parole da leader e capitano vero per Ciro #Immobile “Il gol è una liberazione per me e per la squadra. Il mio pensiero va a Dan… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Immobile si sblocca: 'Una liberazione, dedico il gol a #Guerini' ?? - ale_mariotti92 : RT @iuiu87: Parole da leader e capitano vero per Ciro #Immobile “Il gol è una liberazione per me e per la squadra. Il mio pensiero va a Dan… - Max_883 : RT @iuiu87: Parole da leader e capitano vero per Ciro #Immobile “Il gol è una liberazione per me e per la squadra. Il mio pensiero va a Dan… -