Il cordoglio di Gravina per Guerini: «Una tragedia che ha sconvolto tutti» (Di giovedì 25 marzo 2021) Il messaggio di cordoglio del presidente della FIGC Gabriele Gravina per la scomparsa di Daniel Guerini Il mondo del calcio piange la scomparsa di Daniel Guerini, giocatore della Lazio scomparso a soli 19 anni in un incidente stradale. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha ricordato il giovane, mandando un messaggio alla famiglia e alla Lazio: «Una tragedia che ha sconvolto tutti. Daniel faceva parte della nostra famiglia, mi unisco al cordoglio dei parenti e della Ss Lazio».

