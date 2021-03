Frana Tavernola | riapre a fasce alterne la strada per Parzanica

(Di giovedì 25 marzo 2021) Da venerdì 26 marzola bretella che collega, chiusa a causa del rischiodal 22 febbraio scorso: lo ha deciso, con un’ordinanza firmata mercoledì 24 marzo, il sindaco Ioris Danilo Pezzotti. Una scelta ben ponderata e condivisa con la prefettura: sarà possibile transitare dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 17.30 alle 19.30, sotto il coordinamento del Gruppo di Protezione Civile di, liberando così dall’isolamento i parzanichesi che per oltre un mese hanno dovuto adeguarsi al passaggio sullaagro-silvo-pastorale del Colderone resa agibile in emergenza o lungo la mulattiera di Portirone. A confortare il primo cittadino dila relazione del 23 marzo di Geoter che aveva rilevato che “il tasso deformativo della ...

Regione Lombardia non avrebbe interesse ad indagare a fondo le cause delle frane che negli anni si sono verificate tra, Vigolo e Parzanica. La denuncia arriva dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Dino Alberti , che nei giorni scorsi aveva depositato un'interrogazione in merito agli smottamenti ...'Dopo la risposta alla mia interrogazione sullache sta interessando il monte Saresano, chi si aspettava rassicurazioni da parte della Regione ...che negli anni si sono verificate tra, ...Era nell’aria da alcuni giorni l’ipotesi di una possibile riapertura in alcune fasce orarie del raccordo a lago di Tavernola che consente il collegamento a Parzanica. L’ordi ...Da giorni il livello del Sebino è sotto lo zero idrometrico e l'altezza delle acque, con le manovre degli operatori del Consorzio dell'Oglio, è tenuta sotto ...