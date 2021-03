F1 in tv, GP Bahrain 2021: programma Sky e TV8, orari, streaming, differite (Di giovedì 25 marzo 2021) Nel fine settimana tra venerdì 26 e domenica 28 marzo andrà in scena il GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir si deciderà il primo vincitore dell’anno e le attese per scoprire il nome non mancano. Ovviamente per quanto visto nei test i favoriti sono i due alfieri della Mercedes, il britannico Lewis Hamilton ed il finlandese Valtteri Bottas. Il primo GP stagionale della F1, il GP del Bahrain, sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207), mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a SkyGo e NowTV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale. differite di qualifiche e gara in chiaro su TV8. programma GP Bahrain F1 2020 Venerdì 26 marzo ore 12.30-13.30 Prove libere 1 ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Nel fine settimana tra venerdì 26 e domenica 28 marzo andrà in scena il GP del, primo round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Sakhir si deciderà il primo vincitore dell’anno e le attese per scoprire il nome non mancano. Ovviamente per quanto visto nei test i favoriti sono i due alfieri della Mercedes, il britannico Lewis Hamilton ed il finlandese Valtteri Bottas. Il primo GP stagionale della F1, il GP del, sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207), mentre la direttain abbonamento sarà affidata a SkyGo e NowTV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale.di qualifiche e gara in chiaro su TV8.GPF1 2020 Venerdì 26 marzo ore 12.30-13.30 Prove libere 1 ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Tutti gli orari del weekend del #BahrainGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - dinoadduci : Mercedes in difficoltà in Bahrain, minacciata da super Max: 'Dai momenti difficili sappiamo imparare di più' - FormulaPassion : #F1: #Ferrari, in #Bahrain l'obiettivo è cancellare i distacchi 2020 - F1Sport_PitTalk : F1 | Anteprima Ferrari GP del Bahrain - zazoomblog : F1 le 5 risposte che dovrà darci il GP del Bahrain. Una in primis: a che punto è la Ferrari? - #risposte #dovrà… -