Draper, che paura: si accascia in campo a Miami (Di giovedì 25 marzo 2021) Timore a Miami, nel torneo Masters 1000, durante il match tra Draper e Kukushkin: il tennista britannico si è accasciato a terra per il troppo caldo ed è stato costretto al ritiro Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 25 marzo 2021) Timore a, nel torneo Masters 1000, durante il match trae Kukushkin: il tennista britannico si èto a terra per il troppo caldo ed è stato costretto al ritiro

Advertising

Alessandro99mi : @GeorgeSpalluto @RaffaellaReggi Ho letto che draper è svenuto...è vero? - Ilsuperbo89 : Che paura per Draper, mamma mia. Di certo non ricorderà volentieri il suo esordio in un 1000, povera stella. #MiamiOpen - marisabaretti : @ceranto @giovannitundo @biondox diciamo che io preferisco di gran lunga quel gran sanazzo di Don Draper. Tuttavia… - _fragolina88 : @_ilovedelpo per darla a Murray l'hanno data a Draper....ma dai? cioè hanno fatto una cagata pazzesca. E' come se a… - UnComfortabNumb : Ho incontrato talmente tanti “Don Draper” nella vita (ovviamente non così affascinanti), che riesco ad anticipare o… -