Covid, la Gran Bretagna prolunga l'emergenza di altri sei mesi (Di giovedì 25 marzo 2021) Alla Camera dei Comuni la norma è passata con 484 sì. Contrario l'ex leader laburista Jeremy Corbyn. Stretta sui viaggi Leggi su rainews (Di giovedì 25 marzo 2021) Alla Camera dei Comuni la norma è passata con 484 sì. Contrario l'ex leader laburista Jeremy Corbyn. Stretta sui viaggi

Advertising

CottarelliCPI : La velocità con cui la campagna vaccini avanza nel Regno Unito non ci può far dimenticare che quel paese è al 4° po… - HuffPostItalia : Gran Bretagna, gli effetti della vaccinazione iniziano a vedersi: solo 17 decessi per Covid in un giorno - SimoneCosimi : Gran lavoro di @emmevilla in cui si dimostra che il punto non è l'immunità di gregge ma abbattere il tasso di letal… - stefaniabenemio : RT @lucrezi89187688: @strange_days_82 Si è incavolato perché non vogliono le cure domiciliari che arresterebbero il covid e finirebbe il ma… - Adriano99404537 : Svezia, nel 2020 tasso di mortalità inferiore a gran parte dell'Europa -