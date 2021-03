Covid, al San Pio tre decessi e 9 ricoveri in 24 ore (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora tre decessi a causa del coronavirus all’ospedale San Pio di Benevento, tutti sanniti. Nel bollettino quotidiano dell’azienda ospedaliera emergono 9 nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore che portano il totale dei pazienti positivi a 81, di cui 66 sono sanniti. Attualmente 8 pazienti sono ricoverati in Terapia Intensiva, 14 in Pneumologia/Sub Intensiva, 17 in Malattie Infettive, 28 in Medicina Interna, 10 in Medicina d’Urgenza/Sub Intensiva Area Covid e 4 nell’area isolamento Covid del Pronto Soccorso. Dal nosocomio di via Pacevecchia sono state dimesse 5 persone: due della provincia di Benevento e tre residenti fuori provincia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora trea causa del coronavirus all’ospedale San Pio di Benevento, tutti sanniti. Nel bollettino quotidiano dell’azienda ospedaliera emergono 9 nuovinelle ultime 24 ore che portano il totale dei pazienti positivi a 81, di cui 66 sono sanniti. Attualmente 8 pazienti sono ricoverati in Terapia Intensiva, 14 in Pneumologia/Sub Intensiva, 17 in Malattie Infettive, 28 in Medicina Interna, 10 in Medicina d’Urgenza/Sub Intensiva Areae 4 nell’area isolamentodel Pronto Soccorso. Dal nosocomio di via Pacevecchia sono state dimesse 5 persone: due della provincia di Benevento e tre residenti fuori provincia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

