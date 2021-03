Covid-19, arrivate altre 270mila dosi di AstraZeneca all’Hub Difesa. Il video (Di giovedì 25 marzo 2021) Covid-19, arrivate altre 270mila dosi di AstraZeneca all’Hub Difesa Pratica di Mare, 25 mar. (askanews) – Nella mattinata del 24 marzo 2021, all’Hub nazionale vaccini della Difesa, all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare, sono arrivate altre 270mila dosi del vaccino anti-Covid19 di AstraZeneca. La fornitura – spiega una nota – è in linea con le previsioni del piano vaccinale anti-Covid e le varie regioni italiane riceveranno a breve la quota spettante. Con la nuova consegna, i vaccini complessivamente approvvigionati a partire dall’inizio del mese di marzo 2021 salgono a oltre 4,7 ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 marzo 2021)-19,diPratica di Mare, 25 mar. (askanews) – Nella mattinata del 24 marzo 2021,nazionale vaccini della, all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare, sonodel vaccino anti-19 di. La fornitura – spiega una nota – è in linea con le previsioni del piano vaccinale anti-e le varie regioni italiane riceveranno a breve la quota spettante. Con la nuova consegna, i vaccini complessivamente approvvigionati a partire dall’inizio del mese di marzo 2021 salgono a oltre 4,7 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid arrivate Vaccini Covid, arrivate ad Aosta altre dosi di AstraZeneca e Moderna Nuovo rifornimento di vaccini anti Covid - 19 oggi ad Aosta. All'ospedale regionale Umberto Parini i corrieri hanno consegnato altre 600 dosi di AstraZeneca. A inizio settimana erano arrivate ad ...

Covid, Crisanti: "Terza ondata 'meno peggio' del previsto" Quando la Sardegna è diventata zona bianca, sono arrivate prenotazioni a valanga: ma riaprire senza che le condizioni sanitarie lo permettano è un azzardo', aggiunge. L'obiettivo del governo è ...

Vaccini Covid, arrivate ad Aosta altre dosi di AstraZeneca e Moderna Aosta Oggi 1 / 2 Il vaccino AstraZeneca ancora sotto i riflettori. Dopo il 'caso trombosi' e lo stop dell'Ema, ora il 'caso Anagni', con le news relative a 29 milioni di dosi individuate in un'azienda del frusinate. I ...

Covid: Musumeci, ‘Spero vaccino Johnson arrivi a metà aprile’ Palermo, 25 mar. (Adnkronos) – “Spero che il vaccino Johnson&Johnson arrivino al più presto. L’assessore Razza è più ottimista di me e dice che arriveranno a metà aprile in Sicilia. Spero possa arriva ...

Nuovo rifornimento di vaccini anti- 19 oggi ad Aosta. All'ospedale regionale Umberto Parini i corrieri hanno consegnato altre 600 dosi di AstraZeneca. A inizio settimana eranoad ...Quando la Sardegna è diventata zona bianca, sonoprenotazioni a valanga: ma riaprire senza che le condizioni sanitarie lo permettano è un azzardo', aggiunge. L'obiettivo del governo è ...Il vaccino AstraZeneca ancora sotto i riflettori. Dopo il 'caso trombosi' e lo stop dell'Ema, ora il 'caso Anagni', con le news relative a 29 milioni di dosi individuate in un'azienda del frusinate. I ...Palermo, 25 mar. (Adnkronos) – “Spero che il vaccino Johnson&Johnson arrivino al più presto. L’assessore Razza è più ottimista di me e dice che arriveranno a metà aprile in Sicilia. Spero possa arriva ...