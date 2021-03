Cormano, trovato un uomo morto dentro un tombino (Di giovedì 25 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Una macabra scoperta è stata fatta questa mattina, giovedì 25 marzo, a Cormano. Intorno alle 6, avvertiti dalle segnalazioni di un passante, gli operatori di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sono intervenuti in Via Alessandro Manzoni, all’altezza del civico 20, dove hanno rinvenuto un cadavere all’interno di un tombino. L’uomo che ha fatto partire la tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 25 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Una macabra scoperta è stata fatta questa mattina, giovedì 25 marzo, a. Intorno alle 6, avvertiti dalle segnalazioni di un passante, gli operatori di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sono intervenuti in Via Alessandro Manzoni, all’altezza del civico 20, dove hanno rinvenuto un cadavere all’interno di un. L’che ha fatto partire la tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Today_it : Trovato morto incastrato a testa in giù in un tombino - piepol49 : Uomo trovato morto dentro un tombino a Cormano (Milano) - ilNotiziarioInd : Cormano, trovato un uomo morto dentro un tombino - TgrRai : Cormano (#Milano), cadavere trovato incastrato in un tombino: identificazione in corso, ma non ci sono documenti.… - discoradioIT : Uomo trovato morto dentro un tombino a #Cormano (#Milano) -