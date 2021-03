Cachet dell’Isola dei Famosi 2021: quanto guadagnano Ilary Blasi, Tommaso Zorzi ed Elisa Isoardi (Di giovedì 25 marzo 2021) Anche l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2021 sembra caduta nella regola d’oro che accomuna il mondo dello spettacolo: programma che fai, conti in tasca che ti ritrovi. È successo per il Grande Fratello Vip, per Sanremo e ora anche per il survival show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Gli spettatori sembrano essere curiosi di sapere a quanto ammonta il Cachet della Blasi, degli opinionisti e dei naufraghi in Honduras. Ilary Blasi la più pagata all’Isola dei Famosi… A pari merito? Secondo quanto riportato da alcuni siti, tra cui SuperGuida Tv, sono stati svelati parte dei compensi percepiti dai Famosi sull’Isola e dai conduttori in studio dall’Italia. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Anche l’ultima edizionedeisembra caduta nella regola d’oro che accomuna il mondo dello spettacolo: programma che fai, conti in tasca che ti ritrovi. È successo per il Grande Fratello Vip, per Sanremo e ora anche per il survival show condotto dasu Canale 5. Gli spettatori sembrano essere curiosi di sapere aammonta ildella, degli opinionisti e dei naufraghi in Honduras.la più pagata all’Isola dei… A pari merito? Secondoriportato da alcuni siti, tra cui SuperGuida Tv, sono stati svelati parte dei compensi percepiti daisull’Isola e dai conduttori in studio dall’Italia. ...

simonabastiani : Ecco quanto guadagnano i protagonisti dell’ #isoladeifamosi, e non sono proprio due spicci... - Sport_Fair : Una conduzione 'milionaria' L'#Isola fa felice #IlaryBlasi e il suo conto in banca Tutti i cachet dell'… - fuscomarina : grande fatica per CAPIRE i compensi (cachet) dell' #isola . Secondo indiscrezioni (in migliaia) iva 20, elettra 25… - MUMMIA23 : Mi sa che Acacia lo studio dell'#isola (ed il cachet) lo vedrà col binocolo ???? - Aileenrainon : Palese che Ilary sia nera e che gli opinionisti abbiano cercato di convincere in tutti i modi Akash a restare perch… -