Bruce Springsteen dedica a Michael Gudinski, amico e promoter australiano, il nuovo singolo "I'll See You In My Dreams"

Da domani, venerdì 26 marzo, entrerà in rotazione radiofonica "I'll See You In My Dreams", il nuovo singolo di Bruce Springsteen estratto dall'album in studio realizzato insieme a The Street Band, "LETTER TO YOU". Il video del brano, diretto da Thom Zimny e visibile al seguente link https://youtu.be/dJkaZ8hQM60, è dedicato alla memoria di Michael Gudinski, amico e promoter australiano di lunga data dell'artista. «Il mio amico Michael Gudinski è stato prima di tutto, e lo sarà per sempre, un uomo di musica – commenta Bruce Springsteen – Ho girato il mondo in tour negli ultimi 50 anni e non ho mai ...

